Інфляція сповільнилася, але ціни знову підуть вгору: що подорожчає найближчим часом
У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%, а ціни в місячному вимірі навіть дещо знизилися. Попри таку динаміку, Національний банк попереджає: уже найближчими місяцями ціновий тиск знову почне зростати.
Які продукти стали доступнішими зараз і що саме подорожчає в Україні найближчим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Сповільнення інфляції: У червні показник знизився до 7,2% у річному вимірі.
- Базова інфляція: Прискорилася до 8,1% через підвищення витрат на персонал та енергоресурси.
- Продукти: Сирі продукти харчування дешевшали завдяки збільшенню пропозиції, тоді як оброблені залишаються в ціні.
- Подальші ризики: Очікується зростання цін через підвищення тарифів на воду, вартість проїзду та збільшення зарплат.
Інфляція в Україні в червні сповільнилася до 7,2%: що відбувається з цінами
Як повідомляє НБУ, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному - ціни знизилися на 0,1%. Показники загальної інфляції відповідають квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція прискорилася до 8,1% через зростання витрат бізнесу на зарплати, електроенергію та пальне.
Основні цінові зміни:
- Сирі продукти: Ціни знизилися на 0,2% (р/р). Подешевшали свинина, курятина, яйця, овочі з літніх теплиць та фрукти.
- Послуги: Дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння та сфера краси - інфляція послуг прискорилася до 13,7%.
- Оброблені продукти: Темпи зростання залишилися на рівні 10,4%. Найбільше дорожчали соняшникова олія та заморожені напівфабрикати.
- Адміністративні ціни: Прискорилися до 10,7% через підвищення тарифів на водопостачання в окремих містах та зростання цін на алкоголь і тютюн.
- Пальне: Інфляція сповільнилася до 33,4% завдяки зниженню цін на дизель та автогаз у червні.
Прогноз на майбутнє
Нацбанк попереджає, що в найближчі місяці ціновий тиск зростатиме. Основними причинами стануть витрати на оплату праці, перегляд тарифів на воду та проїзд у громадському транспорті.
Оновлений макроекономічний прогноз НБУ оприлюднить 30 липня, а детальний Інфляційний звіт буде опубліковано 6 серпня 2026 року.