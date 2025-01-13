Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання, коли він безперервно оновлював максимуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2692 гривень за 1 долар (-0,0149 грн).
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Офіційний курс євро становитиме 43,1273 гривень за 1 євро (-0,4465 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 42,37-42,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
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На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 43,00 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 13-19 січня на міжбанку основні коливання можуть відбуватися в коридорі 42-42,5 грн/долар.
За його словами, це стане цілком задовільною ознакою стану справ на ринку та ефективності заходів, яких вживатиме регулятор.