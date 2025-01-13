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Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання

Україна, Понеділок 13 січня 2025 15:38
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Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання, коли він безперервно оновлював максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2692 гривень за 1 долар (-0,0149 грн).

Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,1273 гривень за 1 євро (-0,4465 грн).

Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 42,37-42,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар подешевшав після шести днів рекордного зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 43,00 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 13-19 січня на міжбанку основні коливання можуть відбуватися в коридорі 42-42,5 грн/долар.

За його словами, це стане цілком задовільною ознакою стану справ на ринку та ефективності заходів, яких вживатиме регулятор.

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