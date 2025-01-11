ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Україна, Субота 11 січня 2025 08:15
UA EN RU
Банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень Фото: Курс долара в січні очікується в діапазоні 42-42,5 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наступного тижня валютний ринок стикнеться з низкою важливих факторів. Перебіг війни та зовнішньополітичні обставини можуть викликати хитання суспільних настроїв.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Водночас основні кроки Нацбанку проти наявних загроз мають погамувати попит, нівелюючи емоційний попит, що може мати вірусні ознаки", - сказав Лєсовий.

За його словами, загальна ж стратегія регулятора залишається незмінною: дія режиму керованої гнучкості унеможливлює обвал ринку, а також є стрижнем курсоутворення на готівковому ринку.

"Водночас на готівковому ринку майже відсутні перепони для громадян, що вирішать придбати валюту. Тому навряд чи курсовий розрив з курсом міжбанку перевищить 40-50 копійок, що буде цілком прийнятним", - вважає Лєсовий.

Щодо діапазону валютних змін, протягом 13-19 січня на міжбанку основні коливання можуть відбуватися в коридорі 42-42,5 грн/долар, "що стане цілком задовільною ознакою стану справ на ринку та ефективності заходів, яких вживатиме регулятор", сказав банкір

Прогноз курсу

Як зазначив Лєсовий, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 42-42,5 грн /долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 42-42,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, протягом наступного тижня варто поставитись до подій на ринку з холодним розумом: на мій погляд, наразі є всі підстави для збереження економічної архітектури ринку, без отруйних паніки та ажіотажу. А вже ближче до березня цілком можливо, що ринок заспокоїться, відповідно регулятор зможе зменшити свою присутність на ринку", - констатував банкір.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара закріпився вище 42 гривень та декілька разів оновлював історичний максимум.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію