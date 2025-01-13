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Доллар подешевел после шести дней рекордного роста

Украина, Понедельник 13 января 2025 15:38
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Доллар подешевел после шести дней рекордного роста Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста, когда он непрерывно обновлял максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2692 гривен за 1 доллар (-0,0149 грн).

Доллар подешевел после шести дней рекордного роста

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,1273 гривен за 1 евро (-0,4465 грн).

Доллар подешевел после шести дней рекордного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 42,37-42,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар подешевел после шести дней рекордного роста

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 43,00 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение 13-19 января на межбанке основные колебания могут происходить в коридоре 42-42,5 грн/доллар.

По его словам, это станет вполне удовлетворительным признаком состояния дел на рынке и эффективности мер, которые будет принимать регулятор.

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