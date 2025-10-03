Долар подешевшав після дводенного зростання

Попит на валюту

Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту на безготівковому ринку. НБУ продав у вересні 2,3 млрд доларів. Це мінімальний рівень з квітня.

Попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року. Населення України у вересні 2025 року купило в банках 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем.