Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар подешевел после двухдневного роста

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2286 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (-0,1221 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,80 гривен.Однако.

Спрос на валюту

Данные НБУ свидетельствуют о снижении спроса на валюту на безналичном рынке. НБУ продал в сентябре 2,3 млрд долларов. Это минимальный уровень с апреля.

Спрос на наличную валюту значительно ниже, чем в начале года. Население Украины в сентябре 2025 года купило в банках 356 млн долларов. Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом.

