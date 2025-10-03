Долар подешевшав після дводенного зростання
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 6 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2286 гривень за 1 долар (-0,0478 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (-0,1221 грн).
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,80 гривень.однак.
Попит на валюту
Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту на безготівковому ринку. НБУ продав у вересні 2,3 млрд доларів. Це мінімальний рівень з квітня.
Попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року. Населення України у вересні 2025 року купило в банках 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем.