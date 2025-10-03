Долар подешевшав після дводенного зростання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,80 гривень.однак.

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 6 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2286 гривень за 1 долар (-0,0478 грн).

Попит на валюту

Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту на безготівковому ринку. НБУ продав у вересні 2,3 млрд доларів. Це мінімальний рівень з квітня.

Попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року. Населення України у вересні 2025 року купило в банках 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем.