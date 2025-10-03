Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 6 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2286 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (-0,1221 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,80 гривен.Однако.