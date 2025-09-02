UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар подешевшав після дводенного зростання

Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1756 гривень за 1 євро (-0,2919 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс до 48,70 гривень.

 

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, гнучкість обмінного курсу гривні не означає її неминучої девальвації.

За його словами, падіння курсу долара в серпні було викликано зміною ситуації.

"Якщо ситуація на валютному ринку покращується, а в останні тижні так і було, у нас і курс гривні до долара дещо зміцнюється", - сказав він.

