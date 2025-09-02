Долар подешевшав після дводенного зростання

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, гнучкість обмінного курсу гривні не означає її неминучої девальвації.

За його словами, падіння курсу долара в серпні було викликано зміною ситуації.

"Якщо ситуація на валютному ринку покращується, а в останні тижні так і було, у нас і курс гривні до долара дещо зміцнюється", - сказав він.