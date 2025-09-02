Доллар подешевел после двухдневного роста

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,70 гривен.