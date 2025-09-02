Доллар подешевел после двухдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).
Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).
На межбанке сегодня курс не изменился - 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,70 гривен.
Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, гибкость обменного курса гривны не означает ее неизбежной девальвации.
По его словам, падение курса доллара в августе было вызвано изменением ситуации..
"Если ситуация на валютном рынке улучшается, а в последние недели так и было, у нас и курс гривны к доллару несколько укрепляется", - сказал он.