Доллар подешевел после двухдневного роста
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).
Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).
На межбанке сегодня курс не изменился - 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,70 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, гибкость обменного курса гривны не означает ее неизбежной девальвации.
По его словам, падение курса доллара в августе было вызвано изменением ситуации..
"Если ситуация на валютном рынке улучшается, а в последние недели так и было, у нас и курс гривны к доллару несколько укрепляется", - сказал он.