Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного снизился. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 1 июня упал на 5 копеек до 37,55 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,60 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 39,90 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 1 июня составляет 39,0553 гривен за евро (-0,2249 гривен).

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 63,3 млн долларов и продал 1 990,9 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 927,6 млн долларов.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке на 40,7% по сравнению с апрелем, когда центробанк продал 1 374,1 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 128,3 млн долларов и продал 10 608,3 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 10 480,1 млн долларов.