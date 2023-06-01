Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного снизился. Единая европейская валюта также дешевеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 1 июня упал на 5 копеек до 37,55 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,60 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 39,90 гривен.
Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 1 июня составляет 39,0553 гривен за евро (-0,2249 гривен).
Межбанк
Национальный банк Украины (НБУ) в течение мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 63,3 млн долларов и продал 1 990,9 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 927,6 млн долларов.
Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке на 40,7% по сравнению с апрелем, когда центробанк продал 1 374,1 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке 128,3 млн долларов и продал 10 608,3 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 10 480,1 млн долларов.
Напомним, на наличном рынке за май курс доллара снизился на 40 копеек до 37,60 гривен, курс евро упал на 1 гривну 15 копеек до 40,65 гривен.
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