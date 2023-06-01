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Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют

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Украина, Четверг 01 июня 2023 11:17
Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют Фото: курс доллара упал 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного снизился. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 1 июня упал на 5 копеек до 37,55 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,60 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 39,90 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 1 июня составляет 39,0553 гривен за евро (-0,2249 гривен).

Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 63,3 млн долларов и продал 1 990,9 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 927,6 млн долларов.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке на 40,7% по сравнению с апрелем, когда центробанк продал 1 374,1 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 128,3 млн долларов и продал 10 608,3 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 10 480,1 млн долларов.

Доллар подешевел в первый день июня: обменники выставили курсы валют

Напомним, на наличном рынке за май курс доллара снизился на 40 копеек до 37,60 гривен, курс евро упал на 1 гривну 15 копеек до 40,65 гривен.

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