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Долар подешевшав: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився після зниження на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 40,95 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 44,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,45 гривні, євро по 43,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,63-40,66 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 4 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7599 грн за 1 долар (+0,0123 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише 4 липня – 40,7476.

Курс євро становитиме 43,8495 гривень за 1 євро (+0,1518 грн).

Прогноз курсу

Аналітики очікують помірного зростання курсу долара до кінця року. Як заявили в коментарі РБК-Україна заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, достатній приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування. За його словами, традиційна осіння хвиля девальвації може бути слабшою, або не станеться взагалі.

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