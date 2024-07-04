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Доллар подешевел: обменники выставили новые курсы валют

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины упал после снижения на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 40,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,45 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне  40,63-40,66 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Официальный курс на 4 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7599 гривен за 1 доллар (+0,0123 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован только 4 июля - 40,7476.

Курс евро составит 43,8495 гривен за 1 евро (+0,1518 грн).

Прогноз курса

Аналитики ожидают умеренного рост курс доллара до конца года. Как заявили в комментарии РБК-Украина замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания. По его словам, традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.

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