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Курс долара зріс до нового історичного максимуму

Україна, Середа 03 липня 2024 15:44
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Курс долара зріс до нового історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7599 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Попередній максимум було зафіксовано лише 3 липня – 40,7476.

Курс долара зріс до нового історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,8495 гривень за 1 євро (+0,1518 грн).

Курс долара зріс до нового історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 40,69-40,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зріс до нового історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,00 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара до кінця 2024 року. Однак воно буде помірним.

Згідно з прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, достатній приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування. За його словами, традиційна осіння хвиля девальвації може бути слабшою, або не станеться взагалі.

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