Долар подешевшав в обмінниках, курс євро впав нижче 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 29 липня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро знизився на 40 копійок до 48,95 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7997 гривень за 1 долар (+0,0173 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,6967 гривень за 1 євро (-0,2848 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Нацбанк не поспішає з ослабленням гривні.
Минулого тижня НБУ оприлюднив оновлений макропрогноз. Згідно з ним, очікується зовнішня підтримка в обсягах, достатніх для стабільної роботи валютного ринку.
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