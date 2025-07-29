Долар подешевшав в обмінниках, курс євро впав нижче 49 гривень

Станом на ранок 29 липня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро знизився на 40 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7997 гривень за 1 долар (+0,0173 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6967 гривень за 1 євро (-0,2848 грн).