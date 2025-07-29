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Доллар подешевел в обменниках, курс евро упал ниже 49 гривен

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро снизился на 40 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Официальный курс на 29 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7997 гривен за 1 доллар (+0,0173 грн).

Официальный курс евро составит 48,6967 гривен за 1 евро (-0,2848 грн).

 

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Нацбанк не спешит с ослаблением гривны.

На прошлой неделе НБУ обнародовал обновленный макропрогноз. Согласно ему, ожидается внешняя поддержка в объемах, достаточных для стабильной работы валютного рынка.

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