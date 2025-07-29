Попит на валюту знизився: як це вплинуло на курс та чого очікувати від долара
Валютний ринок України демонструє стабільність попри високий попит на валюту. НБУ не поспішає послаблювати гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Курс гривні стабільний, попит на валюту зменшився
Курс гривні до долара США залишився майже незмінним. Протягом тижня він коливався в межах кількох копійок та завершився поблизу 41,8 грн/долар.
Національний банк скоротив обсяги валютних інтервенцій. Протягом тижня НБУ продав 811 млн доларів - на 10% менше, ніж тижнем раніше.
Євро знову подорожчав
Долар США послабшав до євро на зовнішніх ринках, що відобразилося і в Україні. Офіційний курс євро зріс майже на 1% і перевищив 49 грн/євро.
Водночас роздрібна вартість долара в системно важливих банках залишилася стабільною - в межах 41,5-42 грн/долар.
НБУ контролює ситуацію
За оцінкою аналітиків ICU, НБУ продовжує тримати ситуацію під контролем. Регулятор закриває надмірний попит на валюту та реагує на коливання попиту в окремі дні. Хоча інтервенції залишаються на високому рівні, Нацбанк не поспішає з ослабленням гривні.
Як зазначається в огляді ICU, Національний банк минулого тижня оприлюднив оновлений макропрогноз. Згідно з ним, очікується зовнішня підтримка в обсягах, достатніх для стабільної роботи валютного ринку.
Також регулятор припускає, що найближчим часом можуть бути ухвалені нові рішення щодо поступової валютної лібералізації.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс 41,75 до 41,78 грн/долар. Курс євро зріс з 48,60 до 48,98 грн/євро.
Аналітики групи ICU прогнозують, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.
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