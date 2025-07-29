Попит на валюту знизився: як це вплинуло на курс та чого очікувати від долара

Валютний ринок України демонструє стабільність попри високий попит на валюту. НБУ не поспішає послаблювати гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Курс гривні стабільний, попит на валюту зменшився

Курс гривні до долара США залишився майже незмінним. Протягом тижня він коливався в межах кількох копійок та завершився поблизу 41,8 грн/долар.

Національний банк скоротив обсяги валютних інтервенцій. Протягом тижня НБУ продав 811 млн доларів - на 10% менше, ніж тижнем раніше.



Євро знову подорожчав

Долар США послабшав до євро на зовнішніх ринках, що відобразилося і в Україні. Офіційний курс євро зріс майже на 1% і перевищив 49 грн/євро.

Водночас роздрібна вартість долара в системно важливих банках залишилася стабільною - в межах 41,5-42 грн/долар.

НБУ контролює ситуацію

За оцінкою аналітиків ICU, НБУ продовжує тримати ситуацію під контролем. Регулятор закриває надмірний попит на валюту та реагує на коливання попиту в окремі дні. Хоча інтервенції залишаються на високому рівні, Нацбанк не поспішає з ослабленням гривні.

Як зазначається в огляді ICU, Національний банк минулого тижня оприлюднив оновлений макропрогноз. Згідно з ним, очікується зовнішня підтримка в обсягах, достатніх для стабільної роботи валютного ринку.

Також регулятор припускає, що найближчим часом можуть бути ухвалені нові рішення щодо поступової валютної лібералізації.