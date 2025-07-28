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Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується

Україна, Понеділок 28 липня 2025 15:35
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Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7997 гривень за 1 долар (+0,0173 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,6967 гривень за 1 євро (-0,2848 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знижується

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро впав до 49,35 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики компанії ICU вважають, що політика міцної гривні, якої дотримується НБУ, може продовжитися протягом 2025-2026 років.

Компанія поліпшила прогноз на поточний рік до 42,6 гривні за долар порівняно з попереднім прогнозом, який становив 43,5 гривні за долар.

За прогнозом ICU, така сама ситуація матиме місце і 2026 року. Аналітики очікують, що наступного року гривня втратить у вартості лише 5% - до 44,9 грн/долар.

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