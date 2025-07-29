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Долар подешевшав в обмінниках, курс євро впав нижче 49 гривень

Україна, Вівторок 29 липня 2025 10:08
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Долар подешевшав в обмінниках, курс євро впав нижче 49 гривень Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 липня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро знизився на 40 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7997 гривень за 1 долар (+0,0173 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6967 гривень за 1 євро (-0,2848 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Нацбанк не поспішає з ослабленням гривні.

Минулого тижня НБУ оприлюднив оновлений макропрогноз. Згідно з ним, очікується зовнішня підтримка в обсягах, достатніх для стабільної роботи валютного ринку.

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