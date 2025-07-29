ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подешевел в обменниках, курс евро упал ниже 49 гривен

Украина, Вторник 29 июля 2025 10:08
UA EN RU
Доллар подешевел в обменниках, курс евро упал ниже 49 гривен Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро снизился на 40 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Официальный курс на 29 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7997 гривен за 1 доллар (+0,0173 грн).

Официальный курс евро составит 48,6967 гривен за 1 евро (-0,2848 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Нацбанк не спешит с ослаблением гривны.

На прошлой неделе НБУ обнародовал обновленный макропрогноз. Согласно ему, ожидается внешняя поддержка в объемах, достаточных для стабильной работы валютного рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку