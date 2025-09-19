Долар подешевшав обмінниках, євро впав нижче 49 гривень

Станом на ранок 19 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до - 41,40 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,07-41,11 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 11 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).