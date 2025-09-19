Доллар подешевел обменниках, евро упал ниже 49 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подешевела после резкого роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 19 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до - 41,40 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,95 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 48,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,07-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 11 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).
Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).
Главной проблемой для курса гривны является неопределенность источников финансирования бюджета Украины на 2026 год. Сейчас нехватка составляет 18 млрд долларов. Однако Европейский Союз предложил механизм кредита на 300 млрд долларов под будущие репарации России. Это должно решить вопрос с дефицитом бюджета Украины на какое-то время.