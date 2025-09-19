Доллар подешевел обменниках, евро упал ниже 49 гривен

По состоянию на утро 19 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до - 41,40 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,07-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 11 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).

Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).