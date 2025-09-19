ua en ru
Долар подешевшав обмінниках, євро впав нижче 49 гривень

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 10:01
Долар подешевшав обмінниках, євро впав нижче 49 гривень Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подешевшала після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до - 41,40 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,07-41,11 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 11 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).

Джерело допомоги Україні

Головною проблемою для курсу гривні є невизначеність джерел фінансування бюджету України на 2026 рік. Наразі нестача становить 18 млрд доларів. Однак Європейський Союз запропонував механізм кредиту на 300 млрд доларів під майбутні репарації Росії. Це має вирішити питання з дефіцитом бюджету України на якийсь час.

