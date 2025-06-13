Долар подешевшав в обмінниках, євро коштує дорожче 48 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро - по 47,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,36-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн). Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 47,7653.