Долар подешевшав, курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро перевищив позначку 48 гривень.

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).

Курс долар/євро

Долар, який втратив цього року близько 10% вартості щодо кошика валют, упав сьогодні до найнижчого рівня з квітня 2022 року.

Євро зріс на 1,07% до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року.

Поєднання зростаючої напруженості на Близькому Сході та занепокоєння з приводу торгового перемир'я між Вашингтоном і Пекіном змусило інвесторів купувати безпечні активи.

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