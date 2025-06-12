Долар подешевшав, курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 гривень
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 47,7653.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро перевищив позначку 48 гривень.
Курс долар/євро
Долар, який втратив цього року близько 10% вартості щодо кошика валют, упав сьогодні до найнижчого рівня з квітня 2022 року.
Євро зріс на 1,07% до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року.
Поєднання зростаючої напруженості на Близькому Сході та занепокоєння з приводу торгового перемир'я між Вашингтоном і Пекіном змусило інвесторів купувати безпечні активи.
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