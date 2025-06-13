Доллар подешевел в обменниках, евро стоит дороже 48 гривен
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился. Единая европейская валюта продолжила рост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 13 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,25 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,25 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,36-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.
Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).
Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.
Курс евро
Курс евро к доллару вырос накануне до уровня 1,16, самого высокого уровня с октября 2021 года. Если курс евро к доллару выйдет на отметку 1,2, то соответственно при неизменности курса гривны к доллару, стоимость евро может достичь 50 гривен за доллар.
Однако доллар начал дорожать после ударов Израиля по Ирану. Инвесторы бросились обратно в валюту и другие безопасные активы, включая казначейские облигации США и золото. Индекс, измеряющий курс доллара США по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,6%
Евро прекратил четырехдневный рост и торговался с понижением на 0,5% до 1,153.
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