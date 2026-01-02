ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар подешевел в обменниках на 4 копейки

Украина, Пятница 02 января 2026 11:55
UA EN RU
Доллар подешевел в обменниках на 4 копейки Фото: Курс доллара в обменниках снизился на 4 копейки (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 2 января снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (1 января). Курс евро снизился на 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 января средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 4 копейки по сравнению с 1 января и составляет 42,51 гривны, при этом курс евро уменьшился на 7 копеек - до 50,03 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,93 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,35 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 1 января курс доллара находился на уровне 42,12 – 42,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 8 копеек ниже закрытия торговой сессии 31 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,42-49,53 гривен (курс покупки был ниже на 8-9 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Девальвация гривны в 2025 году

Официальный курс доллара в прошлом году вырос с 42,03 гривны (по состоянию на 1 января 2025 года) до 42,39 гривен (31 декабря). Таким образом, доллар подорожал на 36 копеек или на 0,9%. При этом, официальный курс евро вырос значительнее - на 14,1% или на 6,17 гривен (с 43,69 до 49,86 гривен).

Напомним, стоимость доллара в обменниках 1 января составляла 42,56 гривен, что на 1 копейку ниже показателя 31 декабря. Курс продажи евро уменьшился на 2 копейки - до 50,1 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем