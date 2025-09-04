Долар подешевшав в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта стабільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 4 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро не змінився - 48,55 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,55 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 4 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3719 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2024 гривень за 1 євро (+0,0268 грн).
Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, стабільності гривні зараз нічого не загрожує. Однак скорочення міжнародної допомоги може призвести до того, що НБУ діятиме відповідно.
Режим "керованої гнучкості" курсу дозволяє НБУ знизити курс гривні до долара, щоб вирівняти дисбаланс.