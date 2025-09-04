Долар подешевшав в обмінниках

Станом на ранок 4 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро не змінився - 48,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 4 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3719 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2024 гривень за 1 євро (+0,0268 грн).