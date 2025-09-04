Доллар подешевел в обменниках

По состоянию на утро 4 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро не изменился - 48,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 4 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3719 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).

Официальный курс евро составит 48,2024 гривен за 1 евро (+0,0268 грн).