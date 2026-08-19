Долар подешевшав: курс НБУ на 20 серпня і чому курс залишається керованим

Національний банк України знизив офіційний курс долара на четвер, 20 серпня. Водночас євро продовжив поступове зростання.
Що відбувається з офіційним курсом валют та чому НБУ наразі дотримується режиму керованої гнучкості курсу, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,70 грн, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.
Офіційний курс євро становить 51,86 грн. Порівняно з 19 серпня європейська валюта подорожчала на 3 копійки.
Таким чином, після кількох днів зростання долар перейшов до зниження, тоді як євро продовжив поступово зміцнювати свої позиції.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 20 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
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У Національному банку пояснюють, що плаваюче курсоутворення залишається стратегічною метою, однак наразі регулятор працює в режимі керованої гнучкості курсу.
Як зазначають у НБУ, через повномасштабну війну Україна має обмежені експортні можливості та менший приплив інвестицій. У результаті на валютному ринку зберігається структурний дефіцит валюти.
Саме тому, за даними регулятора, повертатися до режиму, коли курс формується виключно ринком, поки зарано.
Натомість НБУ покриває дефіцит валюти на ринку власними інтервенціями. Завдяки цьому гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися залежно від ситуації на ринку, а регулятор має можливість згладжувати надмірні курсові коливання.