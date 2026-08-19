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Доллар подешевел: курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым

17:17 19.08.2026 Ср
2 мин
Почему Нацбанк не возвращается к плавающему курсу гривны
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 20 августа (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на четверг, 20 августа. В то же время евро продолжил постепенный рост.

Что происходит с официальным курсом валют и почему НБУ придерживается режима управляемой гибкости курса, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс доллара на 20 августа составил 44,70 грн.
  • В сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.
  • Евро вырос до 51,86 грн.
  • За день европейская валюта прибавила 3 копейки.
  • НБУ пока не планирует возвращаться к полностью плавающему курсу.
  • Регулятор объясняет это значительным дефицитом валюты на рынке из-за войны войны.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,70 грн, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро составляет 51,86 грн. По сравнению с 19 августа европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Таким образом, после нескольких дней роста доллар перешел к понижению, тогда как евро продолжил постепенно укреплять свои позиции.

Фото: официальный курс валют НБУ на 20 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа

Почему НБУ не переходит к плавающему курсу

В Национальном банке объясняют, что плавающее курсообразование остается стратегической целью, однако в настоящее время регулятор работает в режиме управляемой гибкости курса.

Как отмечают в НБУ, из-за полномасштабной войны Украина имеет ограниченные экспортные возможности и меньший приток инвестиций. В результате на валютном рынке сохраняется структурный дефицит валюты.

Именно поэтому, по данным регулятора, возвращаться в режим, когда курс формируется исключительно рынком, пока рано.

В то же время НБУ покрывает дефицит валюты на рынке собственными интервенциями. Благодаря этому гривна может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от ситуации на рынке, а регулятор имеет возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

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