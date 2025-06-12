Долар подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив позначку 48 гривень
Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта прискорила зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 12 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,05 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 47,15 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.
Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5117 гривень за 1 долар (-0,0449 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,4562 гривень за 1 євро (-0,0471 грн).
Ситуація на ринку
НБУ тримає курс близько рівня 41,50 грн/долар уже понад місяць. Коливання відбуваються в дуже вузькому діапазоні 41,40-41,70 грн/долар. Фактично зараз курс перебуває на рівні початку лютого.
Як зазначають у НБУ, стабільність курсу зробила внесок у сповільнення зростання цін на низку товарів, хоча загалом інфляція в травні підскочила до максимуму 15,9%.
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