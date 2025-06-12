Доллар подешевел, курс евро впервые в истории превысил уровень 48 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро превысил отметку 48 гривен.

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).

Курс доллар/евро

Доллар, потерявший в этом году около 10% стоимости по отношению к корзине валют, упал сегодня до самого низкого уровня с апреля 2022 года.

Евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года.

Сочетание растущей напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином вынудило инвесторов покупать безопасные активы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.