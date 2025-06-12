Доллар подешевел, курс евро впервые в истории превысил уровень 48 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн).
Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро превысил отметку 48 гривен.
Курс доллар/евро
Доллар, потерявший в этом году около 10% стоимости по отношению к корзине валют, упал сегодня до самого низкого уровня с апреля 2022 года.
Евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года.
Сочетание растущей напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином вынудило инвесторов покупать безопасные активы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.