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ЄС поспішає укласти торговельну угоду зі США: фон дер Ляєн поговорила з Трампом

Брюссель, Понеділок 07 липня 2025 15:35
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ЄС поспішає укласти торговельну угоду зі США: фон дер Ляєн поговорила з Трампом Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорювали торговельні питання.

Про це заявив прессекретар Єврокомісії Стефан Де Керсмакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я також можу підтвердити розмову між президенткою фон дер Ляєн і президентом Трампом і підтвердити, що вони провели хороший обмін думками", - розповів він.

Водночас прессекретар Єврокомісії відмовився розкривати більш докладні деталі розмови.

Також Європейська комісія підтвердила, що працює над досягненням торговельної угоди зі США.

"Ми націлені на 9 липня як на дату, до якої хочемо досягти хоча б принципової угоди зі США", - зазначив представник Єврокомісії з торгівлі Олоф Гілл.

Гілл додав, що переговори перебувають "на початку завершального етапу", принаймні в частині принципової угоди.

"Ми повністю зосереджені на тому, щоб досягти принципової угоди до середи. Працюємо на повну потужність заради цієї мети", - додав він.

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, 4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна може з 10 липня запровадити односторонні тарифи проти тих країн, які так і не уклали торговельну угоду.

Зокрема, йдеться і про Євросоюз, якому так і не вдалося домовитися з Вашингтоном.

Варто зауважити, що Трамп уже запроваджував односторонні тарифи проти великої кількості країн. Але пізніше американський лідер їх призупинив на 90 днів, щоб вести переговори.

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Єврокомісія Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйєн
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