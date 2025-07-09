Доллар подешевел, евро упал ниже 49 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал 49,40 гривен.

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 10 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7745 гривен за 1 доллар (-0,0717 грн).

Курс евро-доллар

Доллар укрепился 9 июля по отношению к основным валютам после последних угроз Дональда Трампа ввести пошлины, которые теперь должны вступить в силу 1 августа

Трамп сообщил, что сегодня будут сделаны заявления относительно "минимум семи стран, имеющих отношение к торговле", не уточнив при этом никаких подробностей.

Евро остался на уровне 1,171 доллара, поскольку рынки осторожно оценивали вероятность того, что ЕС не получит письмо о тарифах и сможет добиться освобождения от базовой ставки США в 10%.

Несмотря на недавний рост, индекс доллар к шести основным валютам все еще снижается более чем на 6% с тех пор, как 2 апреля Трамп объявил о своих масштабных взаимных тарифах. Позже они были в основном отложены, чтобы дать время для переговоров по двусторонним торговым соглашениям.

Евро с тех пор вырос на 8%.

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