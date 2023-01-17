Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 17 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,90 грн (40,00 – 16 січня)

продаж – 40,50 грн (40,60 – 16 січня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,10 грн (42,15 – 16 січня),

продаж – 43,20 грн (43,25 – 16 січня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 16 січня),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 16 січня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 17 січня становить 39,5581 грн за євро (+0,0220 грн).