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Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 17 січня

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 11:30
Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 17 січня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,90 грн (40,00 – 16 січня)
  • продаж – 40,50 грн (40,60 – 16 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,10 грн (42,15 – 16 січня),
  • продаж – 43,20 грн (43,25 – 16 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 16 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 16 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 17 січня становить 39,5581 грн за євро (+0,0220 грн).

Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 17 січня

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.

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