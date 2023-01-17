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Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 10:36
Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу Фото: девальваційні очікування погіршилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу погіршали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2022 року.

При цьому у третьому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі - 29,35 грн/долар, у четвертому кварталі 2021 року - 28,15 грн/долар.

Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

Істотно (до 30,3%) зросла частка респондентів, які вважають, що обмінний курс національної валюти у наступні 12 місяців коливатиметься в межах 42-44 грн/долар (у III кварталі 2022 року - 18,7%), на той час як майже вдвічі скоротилася частка тих, хто чекає на курс національної валюти в межах 38-40 грн/долар.

Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

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