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Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 17 января

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Украина, Вторник 17 января 2023 11:30
Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 17 января Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,90 грн (40,00 - 16 января)
  • продажа - 40,50 грн (40,60 - 16 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,10 грн (42,15 - 16 января),
  • продажа - 43,20 грн (43,25 - 16 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 16 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 16 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 января составляет 39,5581 гривен за евро (+0,0220 грн).

Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 17 января

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар.

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