Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 17 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,90 грн (40,00 - 16 января)

продажа - 40,50 грн (40,60 - 16 января) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 42,10 грн (42,15 - 16 января),

продажа - 43,20 грн (43,25 - 16 января) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 16 января),

продажа - 9,25 грн (9,25 - 16 января) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 января составляет 39,5581 гривен за евро (+0,0220 грн).