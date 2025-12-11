Долар почав невеликий ріст на фоні надії інвесторів, - Reuters

Долар закріпився завдяки загальному настрою на ринках, але не зміг відшкодувати більшу частину своїх втрат після того, як Федеральна резервна система США опублікувала менш песимістичний прогноз, ніж очікувалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інвестори позбулися ризикованих активів після невтішних звітів американського гіганта хмарних обчислень Oracle стосовно того, що зростання витрат на інфраструктуру штучного інтелекту може перевищити прибутковість.

Це допомогло зупинити падіння долара, який спочатку зіткнувся з тиском продавців.

Результати засідання комісії ФРС США дали інвесторам впевненість у можливості купувати долар у короткостроковій перспективі, оскільки вони зробили ставку на ще два зниження ставки наступного року, що суперечить медіанним очікуванням політиків щодо зниження на одну чверть процентного пункту.

Також євро піднявся вище ключового рівня у 1,17 долара і наблизився до двомісячного максимуму, перш ніж скоротити частину цих прибутків і торгуватися на 0,08% нижче, на рівні 1,1686 долара.

Фунт стерлінгів досяг півторамісячного піку в 1,3391 долара, хоча востаннє знижувався на 0,17% до 1,3360 долара. Єна майже не змінилася на рівні 156,07 за долар.