ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Долар та євро подорожчали в обмінниках на 9-25 копійок

Україна, Четвер 11 грудня 2025 11:15
UA EN RU
Долар та євро подорожчали в обмінниках на 9-25 копійок Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 9 копійок (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 11 грудня зріс на 9 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс, але значніше - на 25 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 грудня середній курс продажу долара збільшився на 9 копійок порівняно з 10 грудня і становить 42,63 гривні, курс євро також зріс на 25 копійок - до 49,79 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,09 гривні (+0,07 гривні), євро - по 49,15 гривні (+0,19 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 10 грудня курс долара перебував на рівні 41,40 - 42,25 гривні за долар (купівля-продаж), що на 18 копійок вище за закриття торгової сесії 9 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,37-49,39 гривень, що на 22-23 копійок вище за курс 9 грудня.

Динаміка курсу на готівковому ринку

На початку цього року (1 січня) курс купівлі долара в обмінниках і касах банків становив 41,77 гривень, а курс продажу - 42,49 гривень. До 1 листопада ці курси істотно не змінилися і становили 41,62 і 42,64 гривень відповідно. Станом на 1 грудня (порівняно з 1 листопада) курс купівлі долара на готівковому ринку знизився на 61 копійку - до 42,01 гривень, а курс продажу - на 10 копійок, до 42,54 гривень. За період 1-11 грудня курс продажу долара зріс на 9 копійок.

Курс євро в обмінниках з початку року суттєво зріс. Якщо 1 січня курс купівлі перебував на рівні 43,55 гривень, а курс продажу - 44,37 гривень, то вже станом на 1 листопада ці курси зросли до 48,24 і 48,95 гривень відповідно. За місяць, до 1 грудня вартість євро на готівковому ринку змінилися небагато і становили 48,82 (купівля) і 49,47 гривень (продаж) відповідно. За період 1-11 грудня курс продажу євро зріс на 31 копійку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень