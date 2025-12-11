Долар та євро подорожчали в обмінниках на 9-25 копійок
Курс долара в обмінних пунктах України 11 грудня зріс на 9 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс, але значніше - на 25 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 грудня середній курс продажу долара збільшився на 9 копійок порівняно з 10 грудня і становить 42,63 гривні, курс євро також зріс на 25 копійок - до 49,79 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,09 гривні (+0,07 гривні), євро - по 49,15 гривні (+0,19 гривні).
На міжбанку внаслідок торгів 10 грудня курс долара перебував на рівні 41,40 - 42,25 гривні за долар (купівля-продаж), що на 18 копійок вище за закриття торгової сесії 9 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,37-49,39 гривень, що на 22-23 копійок вище за курс 9 грудня.
Динаміка курсу на готівковому ринку
На початку цього року (1 січня) курс купівлі долара в обмінниках і касах банків становив 41,77 гривень, а курс продажу - 42,49 гривень. До 1 листопада ці курси істотно не змінилися і становили 41,62 і 42,64 гривень відповідно. Станом на 1 грудня (порівняно з 1 листопада) курс купівлі долара на готівковому ринку знизився на 61 копійку - до 42,01 гривень, а курс продажу - на 10 копійок, до 42,54 гривень. За період 1-11 грудня курс продажу долара зріс на 9 копійок.
Курс євро в обмінниках з початку року суттєво зріс. Якщо 1 січня курс купівлі перебував на рівні 43,55 гривень, а курс продажу - 44,37 гривень, то вже станом на 1 листопада ці курси зросли до 48,24 і 48,95 гривень відповідно. За місяць, до 1 грудня вартість євро на готівковому ринку змінилися небагато і становили 48,82 (купівля) і 49,47 гривень (продаж) відповідно. За період 1-11 грудня курс продажу євро зріс на 31 копійку.