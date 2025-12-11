Долар та євро подорожчали в обмінниках на 9-25 копійок

Курс долара в обмінних пунктах України 11 грудня зріс на 9 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс, але значніше - на 25 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 грудня середній курс продажу долара збільшився на 9 копійок порівняно з 10 грудня і становить 42,63 гривні, курс євро також зріс на 25 копійок - до 49,79 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,09 гривні (+0,07 гривні), євро - по 49,15 гривні (+0,19 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 10 грудня курс долара перебував на рівні 41,40 - 42,25 гривні за долар (купівля-продаж), що на 18 копійок вище за закриття торгової сесії 9 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,37-49,39 гривень, що на 22-23 копійок вище за курс 9 грудня.