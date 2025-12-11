Доллар начал небольшой рост на фоне надежды инвесторов, - Reuters

Доллар закрепился благодаря общему настроению на рынках, но не смог возместить большую часть своих потерь после того, как Федеральная резервная система США опубликовала менее пессимистичный прогноз, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инвесторы избавились от рискованных активов после неутешительных отчетов американского гиганта облачных вычислений Oracle относительно того, что рост расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта может превысить доходность.

Это помогло остановить падение доллара, который сначала столкнулся с давлением продавцов.

Результаты заседания комиссии ФРС США дали инвесторам уверенность в возможности покупать доллар в краткосрочной перспективе, поскольку они сделали ставку на еще два снижения ставки в следующем году, что противоречит медианным ожиданиям политиков относительно снижения на одну четверть процентного пункта.

Также евро поднялся выше ключевого уровня в 1,17 доллара и приблизился к двухмесячному максимуму, прежде чем сократить часть этих прибылей и торговаться на 0,08% ниже, на уровне 1,1686 доллара.

Фунт стерлингов достиг полуторамесячного пика в 1,3391 доллара, хотя в последний раз снижался на 0,17% до 1,3360 доллара. Йена почти не изменилась на уровне 156,07 за доллар.