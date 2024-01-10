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Долар почав дешевшати: обмінні пункти оновили курси валют

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися після зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 39,20 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,70 гривні, євро по 42,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,21-38,25 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ підняв офіційний курс долара до чергового максимуму.

Офіційний курс на 10 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2253 грн за 1 долар (+0,0333 грн). Курс євро становитиме 41,8185 гривень за 1 євро (+0,0212 грн).

Прогнози курсу

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний ,курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

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