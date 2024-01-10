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Доллар начал дешеветь: обменные пункты обновили курсы валют

Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после роста в начале недели. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 39,20 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,70 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,21-38,25 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ поднял официальный курс доллара до очередного максимума.

Официальный курс на 10 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,2253 гривен за 1 доллар (+0,0333 грн). Курс евро составит 41,8185 гривен за 1 евро (+0,0212 грн).

Прогнозы курса

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

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