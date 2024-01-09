Черговий максимум: НБУ оновив офіційний курс долара

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар оновив черговий максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2253 грн за 1 долар (+0,0333 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,8185 гривень за 1 євро (+0,0212 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 38,25-38,29 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,35 грн/долар.

Курс долара у 2023 році

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у грудні 2023 року зріс на 0,4% до 37,83 гривні. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,9%.

Офіційний курс НБУ за 2023 рік зріс на 3,9% - з 36,57 грн/долар до 37,98 грн/долар. При цьому середній курс за рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

За даними НБУ, середній курс готівкового євро за 2023 рік знизився на 1,5% із 41,81 до 41,17 грн/євро.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.