Долар почав дешевшати і впав в обмінниках нижче 42 гривень

Станом на ранок 16 жовтня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль із 9 жовтня.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).