Долар побив усі рекорди, євро росте: курс на 3 червня та що чекати від валюти до кінця тижня

Головне:

НБУ підвищив курс долара на 4 копійки – до 44,34 грн.

Офіційний курс євро зріс на 7 копійок – до 51,66 грн.

На валютному ринку продовжує діяти режим “керованої гнучкості”.

У разі зростання попиту НБУ може оперативно втручатися через валютні інтервенції.

Експерт не очікує різких стрибків курсу на готівковому ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 3 червня офіційний курс долара на рівні 44,34 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Євро також продовжив зростання. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,66 грн за євро, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Таким чином, обидві основні валюти продовжують помірне зростання на початку червня.

Курс валют НБУ на 3 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому ринок залишається стабільним

Попри низку ризиків, базовий сценарій для валютного ринку залишається помірним.

Як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, в Україні продовжує діяти режим ''керованої гнучкості'', який дозволяє Національному банку згладжувати дисбаланси на валютному ринку.

За словами експерта, саме цей механізм допомагає утримувати ситуацію під контролем навіть у періоди підвищеного попиту на валюту.

Яку роль відіграє НБУ

Лєсовий зазначає, що в разі збільшення попиту на валюту Національний банк має можливість оперативно реагувати через валютні інтервенції.

Саме завдяки таким діям регулятору вдається уникати різких курсових коливань та підтримувати відносну рівновагу між попитом і пропозицією на ринку.

Експерт наголошує, що наразі цей механізм продовжує ефективно працювати.

Що буде з готівковим курсом

Ще однією особливістю режиму ''керованої гнучкості'' є тісний зв’язок між міжбанківським та готівковим ринками.

За словами Лєсового, саме тому за відсутності серйозних перекосів на міжбанку готівковий сегмент також не повинен демонструвати різких стрибків.