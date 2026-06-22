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Долар після вихідних втримав позиції: що показують банки та обмінники 22 червня

10:00 22.06.2026 Пн
3 хв
Які курси пропонують найбільші банки та обмінники на початку нового тижня?
aimg Анастасія Мацепа
Долар після вихідних втримав позиції: що показують банки та обмінники 22 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 22 червня (колаж РБК-Україна)
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Новий тиждень валютний ринок розпочав без різких змін. Долар майже не змінився після вихідних, а євро зберігає стабільні позиції.

Які курси пропонують банки та обмінники сьогодні та де найвигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Обмінники: долар – 45,00/44,90 грн (купівля/продаж), євро – 52,00/51,77 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,68 грн (купівля) та 45,12 грн (продаж), євро – 51,15 грн (купівля) та 51,93 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: Monobank – 45,03 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.
  • Найдешевше євро: ПриватБанк – 51,75 грн (у відділеннях).
  • Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,50 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках після вихідних дещо подешевшав. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 45,00 гривень (-5 коп.), а продати – за 44,90 гривні (-3 коп.).

Євро також продовжив дешевшати. Середній курс купівлі становить 52,00 гривні (-6 коп.), а продажу – 51,77 гривні (+3 коп.).

Долар після вихідних втримав позиції: що показують банки та обмінники 22 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 22 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,68 гривні для купівлі (-2 коп.) та 45,12 гривні для продажу (-8 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,15 гривні (-27 коп.), а продають – по 51,93 гривні (-9 коп.).

Після вихідних більшість великих банків дещо переглянули курси долара у сторону зменшення, євро також продовжив дешевшати.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,05 гривні (-10 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (-20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,75 гривні (-15 коп.), а картковий курс – 51,81 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,05 гривні (-5 коп.), а для карткових операцій – по 45,20 гривні (-5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,90 гривні (-15 коп.), а картковий курс становить 52,00 гривні (-25 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,20 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,03 гривні (-20 коп.). Курс купівлі становить 44,68 гривні (-7 коп.). Євро банк продає по 51,80 гривні (без змін), а купує по 51,20 гривні (+5 коп.).

Долар після вихідних втримав позиції: що показують банки та обмінники 22 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 22 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає Monobank – 45,03 грн (-20 коп.). У ПриватБанку долар коштує 45,04-45,05 грн (-20 та -10 коп. відповідно), в Ощадбанку – 45,05 грн (-5 коп.), а в ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн (без змін).

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна у ПриватБанку – 51,75 грн (-15 коп.) у відділеннях. У Monobank курс становить 51,80 грн (без змін), в Ощадбанку – 51,90 грн (-15 коп.), а в ПУМБ – 52,20 грн (-10 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,75 грн (без змін), у Monobank – 44,68 грн (-7 коп.), у ПриватБанку – 44,60 грн (без змін).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – 51,50 грн (-10 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,20 грн (-15 коп.), у Monobank – 51,20 грн (+5 коп.), а в ПриватБанку – 51,11 грн (+1 коп.).

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