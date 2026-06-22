Доллар после выходных удержал позиции: что показывают банки и обменные пункты 22 июня

Новую неделю валютный рынок начал без резких изменений. Курс доллара практически не изменился после выходных, а евро сохраняет стабильные позиции.

Какие курсы предлагают банки и обменные пункты сегодня и где выгоднее всего обменять валюту – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Обменные пункты: доллар – 45,00/44,90 грн (покупка/продажа), евро - 52,00/51,77 грн.

доллар – 45,00/44,90 грн (покупка/продажа), евро - 52,00/51,77 грн. Средний курс в банках: доллар – 44,68 грн (покупка) и 45,12 грн (продажа), евро – 51,15 грн (покупка) и 51,93 грн (продажа).

доллар – 44,68 грн (покупка) и 45,12 грн (продажа), евро – 51,15 грн (покупка) и 51,93 грн (продажа). Самый дешевый доллар: Monobank – 45,03 грн.

Monobank – 45,03 грн. Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн. Самый дешевый евро: ПриватБанк – 51,75 грн (в отделениях).

ПриватБанк – 51,75 грн (в отделениях). Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,50 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах после выходных несколько снизился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,00 гривен (-5 коп.), а продать – за 44,90 гривен (-3 коп.).

Евро также продолжило дешеветь. Средний курс покупки составляет 52,00 гривны (-6 коп.), а продажи – 51,77 гривны (+3 коп.).

Фото: курс валют в обменных пунктах на 22 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,68 гривны при покупке (-2 коп.) и 45,12 гривны при продаже (-8 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,15 гривны (-27 коп.), а продают – по 51,93 гривны (-9 коп.).

После выходных большинство крупных банков несколько посмотрели курсы доллара в сторону уменьшения, евро также продолжил дешеветь.

"ПриватБанк" продает доллар в отделениях по 45,05 гривны (-10 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (-20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,75 гривны (-15 коп.), а карточный курс – 51,81 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (-5 коп.), а для карточных операций - по 45,20 гривны (-5 коп.). Евро в "Мобильном Ощаде" стоит 51,90 гривны (-15 коп.), а курс по картам составляет 52,00 гривны (-25 коп.).

"ПУМБ" по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах - по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,20 гривны (-10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,03 гривны (-20 коп.). Курс покупки составляет 44,68 гривны (-7 коп.). Евро банк продает по 51,80 гривны (без изменений), а покупает по 51,20 гривны (+5 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает Monobank – 45,03 грн (-20 коп.). В ПриватБанке доллар стоит 45,04-45,05 грн (-20 и -10 коп. соответственно), в Ощадбанке – 45,05 грн (-5 коп.), а в ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (без изменений).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в "ПриватБанке" – 51,75 грн (-15 коп.) в отделениях. В Monobank курс составляет 51,80 грн (без изменений), в Ощадбанке – 51,90 грн (-15 коп.), а в ПУМБ – 52,20 грн (-10 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,75 грн (без изменений), в Monobank – 44,68 грн (-7 коп.), в ПриватБанке – 44,60 грн (без изменений).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – 51,50 грн (-10 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,20 грн (-15 коп.), в Monobank – 51,20 грн (+5 коп.), а в ПриватБанке – 51,11 грн (+1 коп.).