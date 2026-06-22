ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар после выходных удержал позиции: что показывают банки и обменные пункты 22 июня

10:00 22.06.2026 Пн
3 мин
Какие курсы предлагают крупнейшие банки и обменные пункты в начале новой недели?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар после выходных удержал позиции: что показывают банки и обменные пункты 22 июня Фото: банки и обменные пункты обновили курсы валют на 22 июня (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Новую неделю валютный рынок начал без резких изменений. Курс доллара практически не изменился после выходных, а евро сохраняет стабильные позиции.

Какие курсы предлагают банки и обменные пункты сегодня и где выгоднее всего обменять валюту – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Обменные пункты: доллар – 45,00/44,90 грн (покупка/продажа), евро - 52,00/51,77 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,68 грн (покупка) и 45,12 грн (продажа), евро – 51,15 грн (покупка) и 51,93 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: Monobank – 45,03 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.
  • Самый дешевый евро: ПриватБанк – 51,75 грн (в отделениях).
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,50 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах после выходных несколько снизился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,00 гривен (-5 коп.), а продать – за 44,90 гривен (-3 коп.).

Евро также продолжило дешеветь. Средний курс покупки составляет 52,00 гривны (-6 коп.), а продажи – 51,77 гривны (+3 коп.).

Доллар после выходных удержал позиции: что показывают банки и обменные пункты 22 июня

Фото: курс валют в обменных пунктах на 22 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменных пунктах высокие "ценники": что говорит банкир

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,68 гривны при покупке (-2 коп.) и 45,12 гривны при продаже (-8 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,15 гривны (-27 коп.), а продают – по 51,93 гривны (-9 коп.).

После выходных большинство крупных банков несколько посмотрели курсы доллара в сторону уменьшения, евро также продолжил дешеветь.

"ПриватБанк" продает доллар в отделениях по 45,05 гривны (-10 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (-20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,75 гривны (-15 коп.), а карточный курс – 51,81 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (-5 коп.), а для карточных операций - по 45,20 гривны (-5 коп.). Евро в "Мобильном Ощаде" стоит 51,90 гривны (-15 коп.), а курс по картам составляет 52,00 гривны (-25 коп.).

"ПУМБ" по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах - по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,20 гривны (-10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,03 гривны (-20 коп.). Курс покупки составляет 44,68 гривны (-7 коп.). Евро банк продает по 51,80 гривны (без изменений), а покупает по 51,20 гривны (+5 коп.).

Доллар после выходных удержал позиции: что показывают банки и обменные пункты 22 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает Monobank – 45,03 грн (-20 коп.). В ПриватБанке доллар стоит 45,04-45,05 грн (-20 и -10 коп. соответственно), в Ощадбанке – 45,05 грн (-5 коп.), а в ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (без изменений).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в "ПриватБанке" – 51,75 грн (-15 коп.) в отделениях. В Monobank курс составляет 51,80 грн (без изменений), в Ощадбанке – 51,90 грн (-15 коп.), а в ПУМБ – 52,20 грн (-10 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,75 грн (без изменений), в Monobank – 44,68 грн (-7 коп.), в ПриватБанке – 44,60 грн (без изменений).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – 51,50 грн (-10 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,20 грн (-15 коп.), в Monobank – 51,20 грн (+5 коп.), а в ПриватБанке – 51,11 грн (+1 коп.).

Читайте также: Доллар по 51,5 гривны? Стоит ли украинцам беспокоиться из-за нового прогноза правительства

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух