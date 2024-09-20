Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 20 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро не змінився - 46,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 45,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 11 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом восьми днів поспіль.

Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4445 грн. за 1 долар (-0,0063 грн.).

Курс євро становитиме 46,2396 гривень за 1 євро (+0,1297 грн). Це історичний максимум. Попередній був 27 серпня – 46,1816.

Коментар НБУ

Як заявив під час брифінгу 19 вересня голова НБУ Андрій Пишний, НБУ має достатній інструментарій і зберігатиме високу здатність підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку, запобігати надмірним курсовим коливанням і забезпечуватиме рух курсу в обидві сторони.

За його словами, міжнародні резерви утримуються на достатньому рівні для забезпечення стійкості валютного ринку.

У серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної фінансової допомоги. Водночас інтервенції НБУ з продажу валюти суттєво зменшилися на тлі скорочення чистого попиту з боку бізнесу та населення. В результаті станом на початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів, додав Пишний.